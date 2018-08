Die britische Schauspielerin Vanessa Redgrave bekam am Abend den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Die 81-Jährige sei eine der besten Schauspielerinnen des modernen Kinos, erklärte Festivaldirektor Alberto Barbera. Die Oscarpreisträgerin ("Julia") sei eine "sensible Schauspielerin", die in der Lage sei, auch komplizierte Charaktere zu spielen. "Sie ist ausgestattet mit natürlicher Eleganz, angeborener Verführungskraft und einem außerordentlichen Talent."

Auch politische und gesellschaftliche Kritik klingt an: Warum muss so viel Geld für den Wettlauf zum Mond ausgegeben werden, wenn es in den USA doch Armut und soziale Missstände gibt, gerade für Afroamerikaner? "Ich glaube nicht, dass Neil sich als amerikanischen Helden sah", erklärte Gosling die Herangehensweise. Er habe bei seinen Recherchen jedenfalls nie diesen Eindruck bekommen. "Ich glaube, dass dies vor allem als Meilenstein der Menschheit angesehen wurde." Für ihn seien Astronauten wie Armstrong auch besondere Menschen, "die zu einer anderen Art gehören".

"First Man" ist damit der erste Beitrag, der ins Rennen um den Goldenen Löwen des Festivals geht. 20 weitere werden in den kommenden Tagen folgen. Nur einer stammt von einer Frau - was im Vorfeld kritisiert wurde. Auch Jurypräsident Guillermo del Toro sprach sich vor der Eröffnung am Abend für eine absolute Chancengleichheit von Männern und Frauen im Filmgeschäft aus: "Das Ziel muss klar sein: Bis zum Jahr 2020 muss das Verhältnis bei 50:50 liegen", forderte der Mexikaner. Die geringe Anzahl von Frauen hinter der Kamera, in der Produktion und anderen Bereichen sei "ein reales Problem, in der Kultur insgesamt". Das Problem müsse in allen Bereichen gelöst werden. "Das darf nicht nur eine Geste sein, es ist eine Notwendigkeit."