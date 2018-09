Als "Wendy Goldmann" spielte sich Vanessa Marquez von 1994 bis 1997 in der Krankenhaus-Serie "Emergency Room" in die Herzen der Zuschauer. Jetzt wurde sie bei einem Unfall getötet, wie das Sheriffbüro von Los Angeles am Freitag bekannt gab. Der tragische Vorfall ereignete sich am Donnerstag in South Pasadena, nachdem der Vermieter der Schauspielerin die Polizei wegen eines Krampfanfalls gerufen hatte.