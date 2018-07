Vacation, Die Bestimmung, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL, Die Bestimmung - Insurgent, Sci-Fi-Action

Nach der Ermordung ihrer Eltern und der Machtergreifung der skrupellosen Ken-Anführerin Jeanine Matthews (Kate Winslet) ist Tris (Shailene Woodley) mit ihrem Freund Four (Theo James) auf der Flucht. Die Stadt Chicago ist mittlerweile von der Außenwelt abgeschnitten und die Menschen wurden nach ihren Fähigkeiten in fünf Gruppen aufgeteilt: Candor (die Freimütigen), Altruan (die Selbstlosen), Ferox (die Furchtlosen), Ken (die Gelehrten) und Amite (die Friedfertigen). Tris und Four gehören keiner dieser Gruppen an und werden von Jeanine als gefährliche Feinde angesehen, die es zu vernichten gilt.