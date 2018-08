Die Partei: Die Satirepartei "Die Partei" lässt bei der Landtagswahl nur Niederbayern aus, in den sechs anderen Bezirken steht die Organisation des Europaabgeordneten Martin Sonneborn auf dem Zettel. Die Partei für Gesundheitsforschung tritt in vier Bezirken an, die Tierschutzpartei immerhin noch in drei.

Franken und Eurokritiker: Die Frankenpartei konzentriert sich entsprechend ihrem Namen auf den Norden des Freistaats, sie ist nur in Mittel- und Unterfranken wählbar. Auch die "Liberal-Konservativen Reformer - Die Eurokritiker" gehen nur in zwei Bezirken an den Start, in Oberbayern und Schwaben. Abgekürzt wird diese heutige Partei des AfD-Gründers Bernd Lucke auf den Wahlzetteln mit LKR.

Humanisten: Die Partei der Humanisten ist die einzige Gruppe, die nur in einem einzigen Bezirk antritt. Sie konzentriert sich auf die flächen- und einwohnermäßig größte Region, auf Oberbayern.