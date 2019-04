Usedom-Krimi, Letzte Spur Berlin, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

22:00 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Über den Tod hinaus

In der Nähe seines Angelplatzes wird Kommissar Groth (Kurt Böwe) auf das Altenheim "Haus Humanitas" aufmerksam und freundet sich mit der charmanten Leiterin an. Hinrichs wittert unterdessen endlich einmal einen spektakulären Fall und stürzt sich mit blindem Eifer in die Ermittlungen, als eine junge Frau bei ihm auftaucht und behauptet, in diesem Altenheim gehe nicht alles mit rechten Dingen zu.