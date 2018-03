USA-Trend: "Drip Dye Job" Verrückter Frisuren-Trend: Haare färben im Paintball-Stil

Bella Thorne (20, "You Get Me"), Ruby Rose (31, "Orange Is The New Black") oder Kim Kardashian West (37, "Keeping Up with the Kardashians"): Die Stars überraschen auf den roten Teppichen immer wieder mit neuen Looks. Was dabei nie fehlen darf: Eine neue Frisur oder am besten gleich eine neue Haarfarbe. Der neueste Trend kommt nun aus Denver, USA, ist farbenfroh und auf den ersten Blick leicht zum Nachmachen: Denn die Farbe wird hierbei im wahrsten Sinne des Wortes einfach auf den Kopf geklatscht.