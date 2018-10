USA in Angst Pakete mit möglichen Sprengsätzen in Post an Obamas und Clintons

In wenigen Wochen sind Kongresswahlen

Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf die Polizei, das Paket an Clinton weise Ähnlichkeiten zu der Briefbombe auf, die am Montag am US-Wohnsitz des Milliardärs und Philantropen George Soros gefunden worden war. Ein Angestellter hatte den Sprengsatz im Briefkasten von Soros' Anwesen in Bedford nördlich von New York entdeckt.