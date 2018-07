US-Star trotzt dem Wettergott Taylor Swift gibt ein Konzert im strömenden Regen

Die Show muss weitergehen! Und dass Taylor Swift (28) ein Profi ist, bewies sie bei ihrem Konzert am Freitagabend in East Rutherford, New Jersey allemal. Wie die "Daily Mail" jetzt berichtete, regnete es während des zweistündigen Open-Air-Konzerts im MetLife Stadium in Strömen. Doch Swift, die seit 14 Jahren im Musikbusiness erfolgreich ist, ließ sich von dem vielen Wasser nicht aufhalten.