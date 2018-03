US-Rockstar war Polsterer Jack White liebt Bayern München - und hasst Handys

Sein Farbschema war - wie auch heute bei seinem Label Third Man Records - gelb und schwarz. Als Werbespruch fiel ihm ein: "Your furniture is not dead" - dein Möbelstück ist nicht tot. Die Innenseite seiner Möbel beschriftete er mit Gedichten. Noch heute existieren in Detroit Stühle, Sessel und Sofas aus der Werkstatt von Jack White. Es gäbe davon "jede Menge! Viele aus meiner Lehrzeit und viele weitere, die ich in meinem eigenen Betrieb aufgearbeitet habe. Gelegentlich polstere ich immer noch. [...]"