US-Präsident twittert über Schauspieler Donald Trump: "Robert De Niro ist eine Person mit sehr niedrigem IQ"

Auf dem Kurznachrichtendienst schrieb Trump, Robert De Niro sei "ein Individuum mit sehr geringem IQ", der von echten Boxern in Filmen zu viele Treffer auf den Kopf bekommen habe. Er habe De Niro beobachtet, so Trump, und glaube wirklich, dass er von den Schlägen gezeichnet sei. In einem weiteren Tweet forderte der Präsident den Schauspieler auf, aufzuwachen - vermutlich habe De Niro noch nicht erkannt, dass die wirtschaftliche Lage noch nie so gut gewesen sei wie jetzt...