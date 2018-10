Kölner Stadtarchiv wurde buchstäblich der Boden entzogen

Experten legten in dem Prozess dar, wie es ihrer Einschätzung nach zu dem Unglück kommen konnte. Der vom Gericht beauftragte Hauptgutachter Prof. Hans-Georg Kempfert stützte die Annahme der Staatsanwaltschaft: Demnach drangen am 3. März 2009 durch ein Loch in einer unterirdischen Betonwand schlagartig große Mengen eines Wasser-Sand-Gemisches in die Grube ein, so dass dem Archiv buchstäblich der Boden entzogen wurde.