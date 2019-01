Urteil wurde aufgehoben 20 Buben sexuell missbraucht - Kinderarzt soll lange hinter Gitter

Augsburg - Ein Kinderarzt hat nach eigenem Geständnis 20 Buben sexuell missbraucht – für die Taten soll der Mann nach dem Willen der Augsburger Staatsanwaltschaft für 13 Jahre und 6 Monate mit anschließender Sicherheitsverwahrung in Haft. Zudem plädierten die Staatsanwältinnen am Donnerstag vor dem Landgericht Augsburg für ein lebenslanges Berufsverbot. Die Verteidigung sprach sich für eine deutlich geringere Strafe aus. Das Urteil soll am 29. Januar fallen.