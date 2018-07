Unterschied zwischen Zigarettenpackung und Automat

Die Richter aber unterscheiden zwischen der eigentlichen Zigarettenverpackung und dem Automaten - so argumentiert auch der Einzelhandel. Die EU-Tabakrichtlinie schreibt vor, dass auf Zigarettenpackungen große, abschreckende Fotos gezeigt werden müssen. Zusammen mit Warnungen wie "Rauchen ist tödlich" müssen diese Bilder mindestens zwei Drittel der Fläche auf den Vorder- und Rückseiten der Packungen einnehmen. In Supermärkten werden die Verpackungen der Zigarettenschachteln in der Regel durch Karten verdeckt, auf denen nur das Logo der jeweiligen Zigarettenmarke, die Anzahl der Zigaretten in der Schachtel und der Preis zu sehen sind.