Urteil in Memmingen Baby nach Schütteln behindert - sechs Jahre Haft für Vater

Der Mann hatte in dem Prozess zugegeben, dass er seine damals sechs Monate alte Tochter so heftig geschüttelt hat, dass Laura seitdem auf beiden Augen blind, geistig behindert und an Armen und Beinen gelähmt ist. "Eine Besserung ist nicht in Sicht", sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Hasler. "Schlimmere Folgen einer Tat sind nicht denkbar", betonte er.