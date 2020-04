Urteil in Köln Drei Jahre Haft für Ex-Boxweltmeister Felix Sturm

Das Urteil ist gefallen, aber noch nicht rechtskräftig: Felix Sturm (41) muss hinter Gitter. Der ehemalige Boxweltmeister wurde am Donnerstag (30. April) in Köln zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Das Kölner Landgericht sprach ihn in gleich mehreren Fällen schuldig: Steuerhinterziehung, Körperverletzung und Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz. Sturm war bei der Urteilsverkündung anwesend, er trug einen Mundschutz.