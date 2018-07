Urteil des Amtsgerichts Wohnung an Medizintouristen untervermietet: Fristlos gekündigt

München - Ein Zimmer, eine Kochnische, Bad/Dusche und WC, nicht zu vergessen ein eigenes Kellerabteil, mitten in München, im Bahnhofsviertel. Dieses Objekt hat ein 39 Jahre alter Mann Anfang 2016 gemietet. Für den stolzen Preis von 1.300 Euro pro Monat plus Nebenkosten. Doch die Bezahlung der Grundmiete dürfte wohl kein Problem dargestellt haben, vermietete der Mann die Wohnung doch an sogenannte Medizintouristen aus Kuwait weiter, wie das Amtsgericht München nun in einem Urteil festgestellt hat. Für noch stolzere 150 Euro. Pro Tag.