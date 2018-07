Urteil am Landgericht Ehrenmord in Fürstenried: Drei Mal lebenslang

München - Drei Mal die Höchststrafe: drei Mal lebenslange Haft für Mord, drei Mal wird zudem die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was die Entlassung nach 15 Jahren Haft erschwert. Das härteste aller Urteile verhängt das Landgericht am Freitag im Prozess um einen Ehrenmord in Fürstenried gleich bei drei Männern im Alter von 41 bis 49 Jahren.