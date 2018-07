Urteil am Amtsgericht Vor der Wohnungstür: Frau klaut Paket von Nachbarin

Verurteilte streitet alles ab

Die Ermittler fanden Finger- und Handflächenspuren der Diebin an den sichergestellten Verpackungen. Die spätere Wohnungsdurchsuchung bei der Verurteilten (25) war dann aber ergebnislos verlaufen. Die Verurteilte stritt zudem alles ab: "Ich war das alles nicht. Ich verschicke auch Sachen auf Ebay und suche dafür nach Kartons im Müllraum. Ich habe in allen Mülltonnen, auch im Restmüll gesucht." So seien ihre Spuren auf und in der Verpackung der Kleider zu erklären.