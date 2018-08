Der Geldabholer ließ sich zum Schein auf das Angebot ein und fuhr zu einem Schnellrestaurant mit Tankstelle in Andernach, um die angebliche Tatbeute an einen Geldkurier zu übergeben. Der war ebenfalls von einem Bandenmitglied zum Treffpunkt geschickt worden. Gegen eine Beteiligung in Höhe von 1000 Euro sollte er das Geld vom Abholer entgegennehmen und an die Hintermänner in die Türkei nach Izmir weitergeben. Stattdessen wurde er festgenommen, sitzt seit Februar in U-Haft.