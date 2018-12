Giesing - Wie die Feuerwehr mitteilt, stand am Freitagvormittag ein Reisebus am McGraw-Graben in Giesing in Vollbrand. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte auf Nachfrage der AZ mit, dass etwa 40 Einsatzkräfte vor Ort sind, um das Feuer zu löschen. Mittlerweile ist der Brand gelöscht, die Feuerwehr ist noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Einsatz wird noch rund eine Stunde andauern.