Urgestein der Kinderunterhaltung "Sesamstraße": Bibo-Darsteller verlässt die Sendung nach 50 Jahren

Fast 50 Jahre hat Caroll Spinney (84) beruflich in der "Sesamstraße" gewohnt. Seit 1969 verhalf er in der US-amerikanischen Version der Kindershow den Puppen Big Bird und Oscar the Grouch, in Deutschland als Bibo und Oscar bekannt, zum Leben. Jetzt geht Spinney in Rente, aber nicht, ohne sich von den Figuren, die ihn in einem halben Jahrhundert so ans Herz gewachsen sind, zu verabschieden.