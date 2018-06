München - Stefan Aigner zurück zum TSV 1860? Das schien bereits im Sommer 2016 undenkbar zu sein - bis der Urlöwe von Eintracht Frankfurt tatsächlich zu den Sechzgern in die Zweite Bundesliga wechselte. Möglich konnte der Deal nur werden, weil Investor Hasan Ismaik in der Amtszeit von Ex-Präsident Peter Cassalette unter anderem bei der Ablöse von rund drei Millionen Euro tief in die Tasche gegriffen hatte.