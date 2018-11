Update via Facebook Andreas Gabalier: So geht es ihm nach seiner Schulterverletzung

Auf dem Selfie, das Gabalier veröffentlicht hat, ist er im weißen Unterhemd auf der Couch zu sehen. Ein großes silbernes Kühlpad liegt auf seiner lädierten Schulter und er sieht wenig begeistert in die Kamera. Seine bevorstehenden Shows scheinen jedoch nicht in Gefahr zu sein. Der 34-Jährige erklärte, er werde nun "viel Eis essen [...] und dann wird's am Freitag und Samstag in Freiburg und Zürich ganz bestimmt wieder weiter gehen". Zum Abschluss meinte er noch kämpferisch: "Steirerbluat is jo koa Himbeersaft".