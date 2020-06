Update aus der Klinik Mit Hilfe von Krücken: Sebastian Preuss kann wieder gehen

Mit positiver Einstellung wieder auf die Beine

In jedem noch so schlimmen Ereignis stecke ein kostbares Geschenk, schreibt Preuss zu seinem Post. "Ich war in meinem Leben sehr oft sehr negativ eingestellt und viel zu kleinlich, aber die schönen Dinge passierten, sobald ich mich von Negativität distanzierte und wertgeschätzt habe!", philosophiert er. Vieles werde nach seinem Unfall "nicht mehr so sein wie früher", erklärt er. Aber das sei ihm egal, "denn es wird immer genauso schön, wie ich es mir in meinem Kopf mache". Er lebe im "JETZT".