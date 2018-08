Die kenianische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (35, "Black Panther") ist offensichtlich aufgrund ihrer natürlichen Haarpracht schon des Öfteren diskriminiert worden. In einem Interview mit dem Magazin "Porter" verriet Nyong'o nun, dass sie aufgrund ihrer Haare schon mehrfach gemieden und nicht besetzt wurde. Sie habe schon so oft gehört: "Du bekommst keinen Job mit solchen Haaren." Das Problem in ihren Augen sei, dass natürliches, afrikanisches, gekräuseltes Haar oft mit unzivilisiert und wild assoziiert werden werde.