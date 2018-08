Ein kurzes, heftiges Gewitter mit Sturmböen und peitschenden Regenfahnen suchte das Fünfseenland heim, die Einsatzkräfte waren mehrfach gefordert. So fielen auf einem Parkplatz in Gauting an der Starnberger Straße Teile eines Baums auf ein Auto, der Bereich musste vorübergehend gesperrt werden.