Zunächst wird es den Cherokee nur mit einem Motor geben, nämlich mit einem 2,2-Liter-Diesel mit 143 kW/195 PS. Gekoppelt ist der Selbstzünder an ein Neungang-Automatikgetriebe. Später folgt eine Variante mit 110 kW/150 PS. Und im nächsten Jahr kommt auch noch ein neuer Zweiliter-Turbobenziner mit 199 kW/270 PS dazu. Typisch Jeep und typisch Cherokee ist die große Auswahl an Antriebsversionen - es gibt ihn als Fronttriebler und mit drei Allrad-Systemen. Ein Fahrprogramm-Wahlschalter mit den Einstellmöglichkeiten Auto, Sport, Sand und Mud (beim ab 2019 lieferbaren Trailhawk ergänzt durch Rock) sorgt für die jeweils zum Untergrund oder zur Wetterlage passende Fahrwerks-, Lenk- und Motor-/Getriebeabstimmung. Und um das Maß der Auswahlmöglichkeiten voll zu machen, bietet Jeep den Cherokee zum Start auch noch in den Versionen Longitude, Limited und Overland an.