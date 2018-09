Unterwegs mit Chethrin Schulze Daniel Völz: Nach "Promi Big Brother" ins Krankenhaus

Nach dem Finale von "Promi Big Brother" war Daniel Völz (33) nicht nur "überrumpelt, wieder in der normalen Welt zu sein", wie er in einer Instagram Story erzählt, in der er sich bei den Fans für die Unterstützung bedankte. Der "Bachelor" musste offenbar auch ins Krankenhaus: "Alles wegen einem kleinen Splitter", schrieb er zu einem Bild aus der Klinik. Lange bleiben musste der 33-Jährige aber wohl nicht: Anschließend zeigte er auf Instagram noch seinen dick eingebundenen Finger und erklärte: "Leben im 'Big Brother'-Haus ist nicht ungefährlich." Kurz vor dem Finale hatte er sich den Splitter eingezogen.