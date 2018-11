Der Rosé ist der zweite Wein von den drei Freunden, so heißt auch ihr Wein.

WAS: III Freunde Rosé trocken aus Alsheim, Rheinhessen, für knapp zehn Euro.

WIE: Die Farbe lässt vermuten, dass es sich um einen kräftigen Rosé handelt. Aber das stimmt so nicht. Der Geschmack ist leicht, frisch, dabei aber intensiv und sehr angenehm zu trinken. So sehr vor allem die beiden Männer für ihren Quatsch im Fernsehen und Kino bekannt sind, so ernst nehmen auch sie ihren Winzer-Job.

Fazit: Ein perfekter Sommerwein, der auch jetzt in der kalten Zeit für Urlaubsstimmung sorgt.

WERTUNG: 5 von 5 Weingläsern

Der neueste Hit von Sting ist zum Trinken

WER: Sting (67, "Englishman in New York") ist bekannt für seine musikalischen Hits – jetzt versucht er es ebenfalls mit Weinen. 1999 war er mit seiner Frau Trudie zum ersten Mal im idyllischen Il Palagio, südlich von Florenz, in der Toskana. Er verliebte sich prompt in die Gegend und kaufte ein verfallenes Gut aus dem 17. Jahrhundert.

Nach einer aufwenigen Renovierung schaut es dort heute aus wie aus dem Bilderbuch. Neben Weinen stellt Sting auch Öl und Honig her, sein Gut kann als Urlaubs- und Eventlocation gebucht werden. Wer Glück hat, erlebt den Promi-Winzer abends auch spontan beim Singen.

WAS: 2015 Sister Moon, Tenuta Il Palagio, Florenz, für 40 Euro.

WIE: Wer an Stings Rotwein riecht, glaubt, einen frisch gepflückten Beeren-Cocktail vor sich zu haben. Aber so extrem cassislastig schmeckt der Wein gar nicht – zum Glück. Im Gegenteil: Sister Moon (die Traubensorte Sangiovese ist überwiegend drin) schmeckt leichter und kühler von der Frucht, nicht zu marmeladig.

Der Geschmack ist überaus elegant, richtig gut – und läuft neuerdings in der deutschen gehobenen Gastronomie als Hype-Wein. Sting hat es tatsächlich geschafft, einen Hit zum Trinken zu produzieren.

WERTUNG: 4 von 5 Weingläsern

Schampus-Ersatz

WER: Gérard Depardieu (69), Frankreichs Leinwand-Exportschlager, trinkt sehr gern sehr viel. Das ist kein Geheimnis. Was noch nicht alle wissen: Er nimmt sein Hobby als Winzer, das er seit Ende der 80er betreibt, verdammt ernst.

WAS: 2015 Taille Princess de Gérard Depardieu für 20 Euro

WIE: Gérards erster Crémant aus dem Loire-Tal ist DIE Überraschung. Das Etikett ist eine Hommage an seine Oma. Der Schaumwein (Chenin-Blanc-Rebsorte) ist ein kräftiger Typ, schmeckt hefig, brotig, nussig, würzig. Ein prickelnder Aperitif und wirklich toller Champagner-Ersatz!

WERTUNG: 5 von 5 Weingläsern