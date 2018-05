Untersuchungsausschuss Bayern-Ei-Skandal: Opposition rechnet mit CSU ab

München - Die Aufarbeitung des Bayern-Ei-Skandals – mit europaweit 187 Erkrankten und mindestens einem Toten – soll am Donnerstag in einer 20. Sitzung ein Ende finden. Die Fraktionen von SPD, Freien Wählern (FW) und Grünen haben am Mittwoch schon ihren persönlichen Abschlussbericht zu den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses präsentiert. Der Grund: Es sei ja klar, dass dieser abweicht von dem, was die CSU in ihrer Mehrheit im Ausschuss beschlossen habe, sagte SPD-Sprecher Ulrich Meyer.