Soldaten sollen für Ruhe und Ordnung sorgen

Was denn die Gebirgstruppe für ihren Einsatz am Rande der Sahelzone befähigt, fragt die AZ Hauptmann Tobias G. "Die Gebirgsjäger gehören zu Infanterie. Zu ihrem Profil gehört der Kampf in schwierigstem Gelände, sowohl im Gebirge als auch in der Wüste." Bei den globalen Einsätzen sei ein hoher Grad an Professionalität und Durchhaltevermögen gefordert.