Markus Söder: Menschen sollten lieber Urlaub in Deutschland machen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich bereits am Donnerstag skeptisch zu Sommerurlauben im Ausland geäußert. "Die Wahrscheinlichkeit, dass Urlaub in anderen Ländern im Sommer so leicht möglich ist, schätze ich aus gegenwärtiger Sicht eher als unwahrscheinlich ein", sagte er. "Das ist bei der Situation in den Ländern um uns herum, unseren klassischen Urlaubsländern, die wir haben – Spanien, Italien oder Frankreich oder Türkei – eher unwahrscheinlich." Deshalb sollten die Menschen lieber Urlaub in Deutschland machen. Es gebe in der Bundesrepublik "wundervolle Ziele", so Söder.