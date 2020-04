Unterbrechung wegen Corona Bei "GZSZ" wird wieder gedreht

Die täglichen Ausstrahlungen der Daily könnten somit auch zukünftig wie geplant bei RTL (und eine Woche vorab auf TVNOW) ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, heißt es weiter. Nie in Gefahr war demnach das "GZSZ"-Jubiläum am 29. April, da die Dreharbeiten dafür bereits im Februar auf Fuerteventura stattgefunden haben. Die 7000. Folge der Serie gibt es in Spielfilmlänge.