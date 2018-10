Bayerische Polizisten dürfen keine Tattoos zeigen

In Bayern gibt es aufgrund der geltenden Bestimmungen bislang keinen rechtlichen Spielraum für die Polizei, wie Herbert Gröschel vom Präsidialbüro der Bereitschaftspolizei in Bamberg darlegt. In der oberfränkischen Zentrale wird über die Bewerber für den Polizeidienst entschieden und die derzeitig geltende Rechtslage ist klar. Herbert Gröschel sagt: "Wenn ein Bewerber mit einem sichtbaren Tattoo Polizist werden will, muss er es entfernen."