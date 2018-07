Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix und Laura halten das Schauspiel so lange aufrecht, bis der Spion zweifelsfrei identifiziert werden kann. Geschockt muss Gerner erkennen, dass Felix und Laura ihm einen Schritt voraus waren. Lilly will mit Alexander an ihrer Seite den Tanzmarathon gegen Jonas und Luis gewinnen, doch die zeigen Ausdauer. Als Jonas sich am nächsten Morgen als Sieger glaubt, bringt er sich und Luis durch einen Fehler um das begehrte Preisgeld.