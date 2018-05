Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Paul sich mit Emily versöhnt, kann sie sich endlich auf den anstehenden Kurzurlaub freuen. Selbst als ihre abergläubische Mutter Janani in ihren Tarotkarten ein Unheil aufziehen sieht, will Emily sich ihre Vorfreude nicht nehmen lassen. Derweil will Anni endlich Klarheit. Als sie endlich all ihren Mut zusammennimmt und Katrin mit ihrem Verlangen konfrontiert, fordert diese Anni kurzerhand auf, sie einfach zu küssen.