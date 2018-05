Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Pauline kann nicht glauben, dass sich Damian plötzlich doch für Isabelle entschieden hat. Er gibt aber vor, nur Sex von Pauline gewollt zu haben. Als Michelle Marie beweisen will, dass sie auf dem Eis die Bessere ist, macht Simone ihr ein nicht ganz korrektes Angebot. Derweil gelingt es Ingo und Marian tatsächlich, ihr Bierrezept an eine Brauerei zu verkaufen. Während Marian zufrieden ist, will Ingo sein Glück weiter strapazieren.