Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Elli ist voller Tatendrang: Sie hat einen genauen Plan, wie sie das Image vom "Base" aufpolieren könnte. Doch ausgerechnet Leonie ist ihr zuvorgekommen. Alex ist voll des Lobes für Ellis Schwester - und will Leonies Ideen gleich in die Tat umsetzen. Wohl oder übel muss Elli zurückstecken, doch kommt sie damit wirklich so gut zurecht, wie sie es behauptet?