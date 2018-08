Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

In ihrer Verzweiflung gibt Sophie Leon die Schuld an allem was passiert ist. Als Leon mit Magenschmerzen ins Krankenhaus muss, entschuldigt sich sie mit schlechtem Gewissen. Luis greift in seiner Not zu einer emotionalen Erpressung gegen Toni, damit sie die Anzeige gegen Jonas fallen lässt. Zwar nähern sich Luis und Toni langsam an, aber Luis' Problem bleibt bestehen. In seiner Not gesteht er ihr gegenüber seine Vorstrafe.