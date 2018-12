Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Der vorgezogene Hochzeitstermin stresst Jakob und Saskia. Trotzdem ist sie euphorisch, bis Jakob nicht zur Anmeldung der Eheschließung beim Standesamt erscheint. Der angeschlagene Robert will Sinas ärztliche Ratschläge nicht befolgen. Er will einfach nur seine Ruhe. Doch da steht plötzlich der besorgte Miro an der Tür. Eva entzieht sich Conors Nähe und versucht, ihre Gefühle für ihn zu verdrängen. Aber das ist gar nicht so einfach.