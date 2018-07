Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sophie ist geschockt, als Leon von einer möglichen Trennung spricht. Vor Sunny bricht sie in Tränen aus. Währenddessen setzt Leon der Gedanke, Sophie zu verlieren, immer mehr zu. Paul will Emily nach der Spoileraktion gegen Lilly zur Rede stellen. Doch er merkt, wie sehr es Emily getroffen hat, dass Lilly sich über die Hochzeitsvorbereitungen lustig gemacht hat. Als Paul auf Tuner trifft, geraten die beiden in einen Stellvertreterstreit.