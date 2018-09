Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Obwohl Elli und Paco sich in eine glückliche Zukunftsfantasie flüchten, haben beide Angst vor dem, was auf sie zukommt. Jakob stellt seinen heimlich geplanten Antrag hinten an und lässt sich auf Saskias Geburtstagsüberraschung ein, doch auch die verläuft nicht so, wie sie von Saskia geplant war. Easy bemüht sich, mit Tobias und Ringo eine harmonische Dreier-WG zu starten. Aber Tobias ist gar nicht nach Friedensschluss zumute.