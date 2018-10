Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Erleichtert darüber, dass Elli ein Spenderherz erhält, tauchen Sina, Bambi und Vivien im Krankenhaus auf. Doch was sie dort sehen, erschüttert sie zutiefst. Auf dem Weg zurück zu Elli ins Krankenhaus bleibt Paco mit dem Bulli liegen. Er ahnt nicht, dass die Zeit drängt. Larissa will nicht hinnehmen, dass Conor kein Interesse an ihr hat. Sie ergreift eine günstige Gelegenheit, um sich vor ihm in Szene zu setzen.