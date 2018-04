Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

Alex bekommt am Morgen erneut Besuch von Dastin, der ihm schüchtern seine Schuhe zurückbringt. In der Eile hat er seinen Rucksack bei Alex vergessen. Alex will ihn Dastin bringen und fährt zur Adresse, die auf dem Ausweis steht. Vor Ort muss Alex mit ansehen, wie Dastin von seiner Oma misshandelt wird. Alex nimmt Dastin unter seine Fittiche.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Alessia kann ihre Chefin nicht mehr ertragen. Ohne vorher zu kündigen, wagt sie den Neuanfang bei Modedesigner Christian. Doch schnell muss sie feststellen: Der Hypochonder ist nicht nur anstrengend, sondern sogar ein noch schlechterer Chef. Widerwillig muss Alessia zu Valeria zurück. Doch ihre Chefin weiß längst von ihrem geheimen Probe-Arbeitstag Bescheid.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Michelle entzieht sich der erotischen Situation mit Maximilian. Doch der aufregende Kuss lässt sie einfach nicht mehr los. Nachdem Marie Ronny derweil endlich die Wahrheit gestanden hat, merkt dieser, dass er Michelle die ganze Zeit Unrecht getan hat. Pauline erkennt währenddessen, dass Damian Angst hat, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Daraufhin kommen sich die beiden allmählich näher.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin lässt ihre geballte Wut an den Motorrädern der Biker aus und muss anschließend ganz schnell mit Anni vor den verärgerten Männern die Flucht ergreifen. Wieder zurück in Berlin, sieht Anni Katrin plötzlich mit ganz anderen Augen. Bei Lilly hat sich endlich ein Opfer gemeldet, das gegen Brücker aussagen will. Oder findet Brückner doch wieder einen Ausweg und kann im letzten Moment seinen Kopf aus der Schlinge ziehen?