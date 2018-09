Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Emmi erinnert Krätze an die Gartenparty ihrer Kollegin Maria, zu der sie eingeladen sind. Doch Krätze hat den Tag bereits verplant: Er freut sich doch so auf seinen gemütlichen Nachmittag mit seiner Lieblingsserie! Auf der Party lernt Emmi den Sanitäter Samu besser kennen und findet es faszinierend, dass der aus seiner WG in Kreuzberg zurück aufs Land ziehen will. Als Emmi am Abend von Samu aufs Hausboot zurückgebracht wird, findet sie sich wehmütig in ihrem Alltag wieder.