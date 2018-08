Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Freude bei Lisa: Am Morgen erhält sie einen Anruf ihrer holländischen Cousins, die sie spontan in Berlin besuchen wollen. Die Studentin erinnert sich noch gut an die niedlichen Jungs, mit denen sie damals die Ferien verbracht hat. Doch als zwei betrunkene Prolls vor der WG stehen, traut sie ihren Augen kaum. Lisas schwerste Prüfung steht an - und beide Chaoten geben alles, um sie zur Weißglut zu treiben.