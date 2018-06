Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Am Morgen muss Chico Hollys offensiven Flirtereien flüchtend aus dem Weg gehen. Schlussendlich erliegt er ihr aber doch - als Holly zu ihm in die Badewanne steigt. Als Flo die beiden in flagranti erwischt, macht das die Situation nur noch schlimmer. Zeit für eine Ansage: Chico macht seiner Ex klar, dass die Spielchen ein für alle Mal aufhören müssen. Doch auch Flo nimmt sich seinen Kumpel zur Brust. Er muss sich endlich zwischen den beiden Frauen entscheiden...