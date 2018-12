Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als die WG Silvester feiert, beschließt Sunny, für einen Abend ihre Prüfung zu vergessen. Um die Party genießen zu können, nimmt sie Drogen. Doch was als angenehmer Rausch beginnt, bringt sie in Lebensgefahr. Trotz Spannungen bemühen sich Alex und Leon, ihre Differenzen an Silvester auszublenden. Nach einem schönen Abend geht Nina noch ins "Mauerwerk". Schließlich wurde ihr beim Wachsgießen prophezeit, im nächsten Jahr eine neue Liebe zu finden.