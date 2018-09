Unter uns, GZSZ, Köln 50667, ... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Damian will nicht zulassen, dass Isabelle sein Leben ruiniert. Während er Isabelle in Sicherheit wiegt, setzt er seinen Plan, sie umzubringen, in die Tat um. Nachdem Pauline Damians Heiratsantrag angenommen hat, legt sie alle Zweifel ab, die sie ihm gegenüber noch hegt. Leider ahnt sie nicht, dass sie dem Falschen vertraut. Derweil wünschen sich Jenny und Deniz ein Kind, haben aber kaum Zeit für ihre Beziehung.