Unter uns, GZSZ, Köln 50667,... Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Saskias Liebesglück wird durch den Gedanken an Elli getrübt. Doch nach einer Aussprache kann sie sich bei Jakob fallen lassen. Andreas Leben ist ein einziger Spießrutenlauf. Auch Benedikts Appell an ihren Familiensinn kann nicht darüber hinwegtrösten, wie sehr sie ihre Freunde vermisst. Vivien wird unter Druck gesetzt, die Schulden ihres Bruders zu begleichen. Dadurch gerät sie in Versuchung, Evas Geld doch anzunehmen.